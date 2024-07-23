Власти Молдовы заявили о намерении завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Молдова должна завершить переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) к 2028 году. Такое заявление сделала вице-премьер республики по евроинтеграции Кристина Герасимова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если мы предлагаем вступить в ЕС к 2030 году, мы должны завершить переговоры к концу 2027 - началу 2028 года", - заявила чиновник. По ее словам, государства организации и европейские институты оптимистично настроены и открыты для вступления Молдовы в ЕС в 2030 году.

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