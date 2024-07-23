Кочаряну вновь грозит уголовное дело

Уголовное дело в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна и других может быть возобновлено. Такое мнение в беседе с армянскими СМИ выразил адвокат Кочаряна Айк Алумян, передает Day.Az.

26 марта Конституционный суд Армении признал противоречащей Конституции и недействительной статью 300.1 "Свержение конституционного строя", по которой Роберту Кочаряну и ряду бывших чиновников было предъявлено обвинение. После этого суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна и экс-главы Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова по этой статье.

Алумян отметил, что Кассационный суд обратился в КС для переквалификации дела. 22 июля КС постановил, что часть 3 статьи 309.1 УПК Армении 1998 года соответствует Конституции. Это означает, что обвинение против подсудимого может быть изменено или дополнено, если в ходе судебного разбирательства появляются новые доказательства, указывающие на совершение другого преступления. Важно, что изменение обвинения должно произойти до того, как суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Таким образом, суд может пересмотреть первоначальные обвинения и предъявить новые, соответствующие вновь выявленным обстоятельствам.

Кассационный суд также обратился в КС с запросом относительно других статей - 1,4 и 5 ч. ст. 35, 2 ч. ст. 366. Именно по этим статьям КС прекратил производство по делу Кочаряна. При этом судье Судье Седе Сафарян запретили участвовать в рассмотрении дела, так как она ранее уже участвовала в рассмотрении этого же дела в другом суде.

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