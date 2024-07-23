Армия Израиля заявила об уничтожении лидера ХАМАС

Израильские военные и силовики провели совместную контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба. В ходе рейда была уничтожена группа вооруженных радикалов, включая лидера местного отделения палестинского движения ХАМАС, передает Day.Az cо ссылкой на ТАСС.

По информации армии, целью операции были палестинские радикалы, "причастные к планированию и проведению атак против военнослужащих Армии обороны Израиля и Государства Израиль". В ходе рейда также были обезврежены многочисленные взрывные устройства, заложенные на дорогах в этом районе.

"Среди ликвидированных был Ашраф Нафа - глава подразделения ХАМАС в районе Тулькарма. Ашраф отвечал за изготовление и установку взрывных устройств, предназначенных для нападения на военных Армии обороны Израиля, а также за вербовку новых боевиков в ряды организации ХАМАС. Помимо этого, он был причастен к ряду атак против военных Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ред.) и находился на связи с внешними террористами ХАМАС, которые готовили террористические атаки в Иудее и Самарии", - говорится в заявлении.

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