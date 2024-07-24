Израильские беспилотники нанесли удары по форпостам "Хезболлах" на юге Ливана

Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС атаковали военные объекты шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана. Как сообщил новостной портал Janoubia, в результате нанесенных ударов разрушены дома в поселках Кфар-Килла, Маркаба и Хоула, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, на места ударов направились группы спасателей из местной службы гражданской обороны и кареты скорой помощи. Имеются сведения о пострадавших среди мирных жителей.

Налет беспилотников последовал за ракетным обстрелом северных районов Израиля шиитскими боевиками. Сирены воздушной тревоги сработали в первой половине дня в Западной Галилее. Под огонь из реактивных установок "Катюша" попали поселения, расположенные в радиусе 5-15 км от границы с Ливаном.

По сведениям телеканала Al Manar, с 22 июля отрядами "Хезболлах" были обстреляны 16 населенных пунктов на севере Израиля, где не проводилась эвакуация жителей в октябре 2023 года.

Перестрелки между израильскими войсками и шиитскими бойцами произошли в среду в районе оккупированных высот Кфар-Шуба. Беспилотник, запущенный с юга Ливана, был замечен в небе над поселением Айелет-ха-Шахар в Верхней Галилее, израильские ПВО открыли по нему огонь.

"Хезболлах" разместила в Telegram-канале видеозапись, снятую с помощью БПЛА, на которой, как утверждается, видна авиабаза Рамат-Давид, находящаяся в 50 км от ливано-израильской границы. Шиитская милиция дала понять, что может вскоре нанести по ней удар.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей