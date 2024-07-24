США предупредили банки Индии об угрозе санкций

Министерство финансов США предупредило индийские банки о том, что Вашингтон может ввести санкции против них за предполагаемое взаимодействие с российским оборонно-промышленным комплексом (ОПК).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Его журналисты ознакомились с письмом, которое направил в банковскую ассоциацию Индии первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. "Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт важнейших товаров, включая станки и микроэлектронику, они обращаются к иностранным финансовым институтам, чтобы получить поддержку при осуществлении этих транзакций", - утверждается в послании. В нем говорится, что индийским банкам следует в течение 30 дней принять меры для информирования бизнеса страны об антироссийских рестрикциях США.

"Любой иностранный финансовый институт, который ведет дела с российским ОПК, рискует попасть под санкции и может потерять доступ к финансовой системе США и, вероятно, к другим финансовым системам", - отметил Адейемо. По сведениям агентства, заместитель министра не излагает в письме какие-либо конкретные претензии к индийским банкам. Он также заверяет, что США заинтересованы в укреплении экономических связей с Индией.

Президент США Джо Байден в декабре 2023 года подписал указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах ОПК РФ.

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