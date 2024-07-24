Турция стремится к увеличению числа друзей в мире

Турция выступает против напряженности в отношениях с соседними странами. Мы стремимся к дружественным связям и углублению сотрудничества со всеми государствами, в особенности, в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к членам парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

"Мы стремимся увеличивать число друзей Турции в мире. Добрая воля, решимость и искренность внешней политики Анкары не подлежат сомнению. Турция не отвергает ни одну из протянутых рук", - добавил глава государства.

По словам политика, приоритетом Турции в межгосударственных отношениях остаются общность интересов и взаимное уважение: "Уверен, что в двусторонних отношениях нет и не может быть ни одной преграды, которую нельзя было бы преодолеть".

Президент Турции напомнил, что в последний период Анкара предприняла важные шаги по углублению связей со странами региона и международными структурами.

"Турция намерена и далее наращивать шаги с целью расширения возможностей для маневрирования в условиях растущих угроз безопасности", - констатировал Эрдоган.

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