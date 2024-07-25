КНР призвала США не подрывать торговые отношения Пекина и Москвы

Вашингтону не следует подрывать нормальные экономические и торговые отношения Пекина и Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Право Китая на нормальные экономические и торговые отношения со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды, не должно быть подорвано", - подчеркнул официальный представитель китайской дипмиссии. Так он прокомментировал слова помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка о том, что Пекин якобы поддерживает специальную военную операцию Москвы на Украине за счет оказания помощи российскому ОПК, что, по мнению США, имеет дестабилизирующий эффект.

В посольстве также заявили, что утверждения США о поддержке Китаем за счет торговли российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не имеют под собой оснований.

"США устраивают акцию помощи Украине, одновременно выдвигая безосновательные обвинения насчет нормальных экономических и торговых отношений между Китаем и Россией. Такой подход лицемерен и безответственен, и Китай выступает решительно против него", - отметил Лю Пэнъюй.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что в вопросе Украины КНР всегда занимала "объективную и справедливую позицию, активно содействуя мирным переговорам и способствуя политическому урегулированию". "Мы не преследуем корыстных целей, подпитывая напряженность, а также не поставляем оружие ни одной из сторон", - заявил он.

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