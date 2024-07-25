Трамп назвал возможную причину покушения на него

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что слова членов Демократической партии о том, что он представляет собой "угрозу демократии", могли стать причиной покушения на его жизнь 13 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

"Мы живем в больном мире, но вы знаете, что может произойти (покушение на Трампа - прим. ТАСС), когда тебя называют угрозой демократии. <...> Я для них угроза. Это они угроза для демократии", - цитирует Politico выступление Трампа на митинге в Южной Каролине.

Как пишет издание, призывы называть Трампа "угрозой демократии" начались после того, как протестующие ворвались в Капитолий США 6 января 2021 года. Эти заявления стали звучать чаще в прошлом году, когда президент США Джо Байден решил участвовать в президентской гонке и сделал этот призыв одним из ключевых тезисов своей кампании.

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