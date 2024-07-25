В Израиле заявили о готовности нанести сокрушительный удар по Ливану

Израильские ВВС находятся в состоянии повышенной готовности и способны в любой момент нанести сокрушительный удар по соседнему Ливану. Об этом заявил командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар на встрече с главами администраций населенных пунктов, расположенных на севере страны, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в ходе совещания обсуждалась оперативная обстановка на границе двух стран, Бар доложил о действиях израильской авиации, регулярно наносящей удары по позициям вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана. "Мы готовы к войне. Израильские ВВС несут полную ответственность за реализацию всех оперативных планов. И будет нанесен сокрушительный и максимально смертельный удар по противнику, с которым мы знакомы. Будут сюрпризы", - предупредил военачальник.

Генерал добавил, что целью удара ВВС Израиля по йеменскому порту Ходейда были не только мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах", перед этим запустившие беспилотник в сторону Тель-Авива, это был сигнал противникам Израиля во всем регионе. "Он (удар - прим. ТАСС) был направлен на весь Ближний Восток, как на [лидера "Хезболлах" Хасана] Насруллу, так и на Иран. И по этой теме я скажу вам, что на протяжении всей войны (операция в секторе Газа, начатая после атаки радикального палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года, - прим. ТАСС) мы сохраняли и сохраняем способность в случае начала войны на севере и с Ираном быть на высоте. Девять месяцев [боевых действий], но мы все еще в полном тонусе, никогда не теряем бдительности, поскольку сознаем правоту", - отметил Бар.

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