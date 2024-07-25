Директор ЦРУ примет участие в переговорах по Газе

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в начале следующей недели планирует принять участие в очередном раунде переговоров по сделке о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в консультациях также будут участвовать директор израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа, начальник египетской разведслужбы Аббас Камель и премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Место проведения переговоров, по данным CNN, еще уточняется.

Израильская делегация, согласно источнику телеканала, дожидается сегодняшней встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена в Вашингтоне. Только после нее представители еврейского государства планируют официально представить посредникам свою позицию по сделке.

24 июля посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что глава "Моссад" прибыл в Катар для переговоров по Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве, в результате которой, по данным Минздрава Газы, 39 тыс. палестинцев погибли, 90,1 тыс. получили ранения.

20 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не покинет сектор Газа, пока не вернет всех заложников и не уничтожит военную и управленческую структуру ХАМАС. Согласно последним данным израильской стороны, у радикалов в секторе Газа по-прежнему удерживаются 120 заложников.

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