МИД Польши не может добиться отзыва своего посла в США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в течение долгого времени не может добиться отзыва польского посла в США Марека Магеровского. Об этом сообщает интернет-портал WPolityce.pl, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Магеровский в посольстве в США уже шестой год, а обычно польский посол работает [за рубежом] 3-4 года. Он специалист по Латинской Америке, знает испанский. Мы предложили ему два места работы - в Аргентине и в Чили, но он отказался", - цитирует портал главу МИД.

"Это действительно большой жест со стороны министерства [иностранных дел], но он, к сожалению, выбрал другой путь", - добавил Сикорский.

Рабочий контракт Магеровского с МИД Польши завершается 23 ноября 2025 года. В связи с этим дипломат потребовал за свое согласие досрочно оставить пост посла выплатить ему компенсацию в размере примерно 1 млн злотых (около $254,4 тыс.) за полагающуюся ему до этого срока зарплату. Требование Магеровского Радослав Сикорский ранее назвал "скандальным".

Против прекращения полномочий Магеровского возражает президент Польши Анджей Дуда. Он также отказывается одобрить кандидатуру бывшего министра обороны Богдана Клиха (2007-2011 годы), которого хочет видеть послом Польши в США Радослав Сикорский.

По конституции Польши новый посол республики может получить назначение только после того, как оно будет одобрено и подписано главой государства.

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