Выходцы из Армении захватили поселок в Новой Москве

Огромная семья приезжих из Армении захватила контроль над СНТ "Идиллия" в Новой Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили местные жители .

По их словам, мигранты самовольно объявили себя управляющими и установили финансовую дань под видом сбора коммунальных платежей, которые еще и ежемесячно растут.

Местные жители рассказали, что большая армянская семья самовольно стала управляющими и ввела финансовые поборы, маскируя их под коммунальные платежи и плату за управление. Суммы постоянно растут, а отчетности нет, никаких работ при этом не ведется: летом трава по щиколотку, зимой наледь, из-за которой несколько стариков поломали руки и ноги, жалуются люди. Когда жители пытались узнать, куда уходят их деньги, им ответили очень грубо.

"Нам сказали заткнуться и не вякать", - поделилась с журналистами женщина.

Еще один житель отметил, что мигранты ввели платный въезд для "посторонних автомобилей" на территорию СНТ, угрожают физической расправой и оскорбляют жителей.

Люди опасаются за свои жизни и безопасность детей и внуков. Они также хотят выяснить, насколько законно получение этими людьми российского гражданства, так как мигранты хвастаются, что без проблем получили паспорта РФ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!