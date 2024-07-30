Вэнс признал, что выход Байдена из гонки осложнил ситуацию для республиканцев

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс признал, что выход действующего американского лидера Джо Байдена из предвыборной гонки осложнил нынешнюю ситуацию для республиканцев. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, Вэнс выразил такую точку зрения на закрытой встрече с донорами Республиканской партии США 21 июля в штате Миннесота. Говоря о выходе Байдена из гонки и его поддержке выдвижения действующего вице-президента США Камалы Харрис кандидатом от демократов на высший государственный пост, Вэнс отметил: "Всех нас немного поразил этот политический удар исподтишка". "Плохая новость состоит в том, что у Камалы Харрис нет такого багажа, как у Джо Байдена, поскольку, что бы ни говорили, Камала значительно моложе. И Камала Харрис, очевидно, не сталкивается с теми же проблемами, что и Джо Байден", - добавил он.

В публикации отмечается, что журналисты газеты получили запись выступления Вэнса на этой закрытой встрече. Как констатирует издание, публично Вэнс и другие республиканцы не признают, что ситуация для них осложнилась после выхода Байдена из гонки.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Харрис.

Кандидатом в президенты США от республиканцев является Трамп. Вэнс объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента от Республиканской партии на предстоящих выборах. Он последовательно выступает за прекращение поставок Вашингтоном вооружений Киеву и скорейшее урегулирование конфликта на Украине. В частности, в интервью газете The New York Times Вэнс заявил, что за Украиной должен быть закреплен нейтральный статус, а ее границы необходимо пересмотреть.

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