США планируют создать систему ремонта спутников на случай конфликта с КНР

Соединенные Штаты намерены разработать систему для оперативного ремонта космических спутников на случай конфликта с Китаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил порталу Defense One заместитель министра ВВС США Мелиссу Далтон.

"Космические системы тактического реагирования в случае выхода из строя спутника помогут в течение пяти дней доставить на орбиту необходимые для ремонта комплекты и быстро восстановить его работу", - приводит портал ее слова. "Это как раз то, что мы сейчас тестируем, и я думаю, это произведет впечатление на такие страны, как КНР", - добавила замминистра.

Портал отметил, что проблемой починки спутников занималась авиакосмическая компания ThinkOrbital, которая выпустила специальной набор инструментов с роботизированными функциями.

Ранее Комиссия по национальной оборонной стратегии в докладе, опубликованном аналитическим центром RAND (его деятельность признана нежелательной на территории РФ), указала, что США не могут конкурировать с Россией и Китаем в одиночку и не смогут победить в случае гипотетической войны с ними.

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