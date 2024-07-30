Десятки погибших при сходе оползней в Индии

Число жертв в Индии в результате трех оползней стремительно растет. Уже 54 человека погибли в индийском штате Керала, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сотни жителей числятся пропавшими без вести. В поисках уже задействовали военных. Тех, кого удалось спасти, разместили во временных лагерях.

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