https://news.day.az/world/1678519.html Алжир отозвал из Франции своего посла
Алжир отозвал из Франции своего посла
Власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции после того, как Париж признал марокканский план предоставления автономии Западной Сахаре единственной основой для урегулирования конфликта.
Об этом сообщил информационный портал Ennahar Online, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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