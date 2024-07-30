Алжир отозвал из Франции своего посла

Власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции после того, как Париж признал марокканский план предоставления автономии Западной Сахаре единственной основой для урегулирования конфликта.

Об этом сообщил информационный портал Ennahar Online, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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