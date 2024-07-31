Харрис утверждает, что Трамп пытается избежать предвыборных дебатов с ней

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост страны, считает, что ее основной соперник в гонке Дональд Трамп хочет избежать участия в предвыборных дебатах с ней, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Динамика в гонке меняется. И есть свидетельства того, что Дональд Трамп это чувствует. Возможно, вы это заметили. Вы, может быть, видели, что на прошлой неделе он отказался от дебатов в сентябре, на которые ранее согласился", - утверждала Харрис, выступая на митинге в штате Джорджия. Трансляцию вели центральные телеканалы.

"Он не хочет вести дебаты, но его напарник по гонке [кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс] много про меня говорит", - добавила она. "Дональд, я надеюсь, ты передумаешь относительно того, чтобы встретиться со мной на сцене на дебатах. Поскольку, как говорят, если тебе есть, что сказать мне, скажи это мне в лицо", - подчеркнула Харрис.

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