США нанесли авиаудар в Ираке по готовившим запуск БПЛА формированиям
Американские военные нанесли во вторник авиаудар в центральной части Ирака по формированиям, якобы готовившимся запустить беспилотники. Об этом сообщил ТАСС американский чиновник, передает Day.Az.
"Сегодня ночью силы США в Ираке нанесли в целях обороны авиаудар в Эль-Мусайибе (провинция Бабиль) по боевикам, которые пытались запустить беспилотники-камикадзе. В связи с недавними атаками в Ираке и Сирии Центральное командование ВС США посчитало, что беспилотники-камикадзе представляли угрозу для сил США и коалиции", - отметил чиновник. Он не привел дополнительных подробностей.
Как сообщил новостной портал Shafaq news, три сторонника иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли при нескольких взрывах на объектах военизированных формирований ополченцев в провинции Бабиль. Еще три человека из состава военизированных формирований получили ранения.
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