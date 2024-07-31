США нанесли авиаудар в Ираке по готовившим запуск БПЛА формированиям

Американские военные нанесли во вторник авиаудар в центральной части Ирака по формированиям, якобы готовившимся запустить беспилотники. Об этом сообщил ТАСС американский чиновник, передает Day.Az.

"Сегодня ночью силы США в Ираке нанесли в целях обороны авиаудар в Эль-Мусайибе (провинция Бабиль) по боевикам, которые пытались запустить беспилотники-камикадзе. В связи с недавними атаками в Ираке и Сирии Центральное командование ВС США посчитало, что беспилотники-камикадзе представляли угрозу для сил США и коалиции", - отметил чиновник. Он не привел дополнительных подробностей.

Как сообщил новостной портал Shafaq news, три сторонника иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли при нескольких взрывах на объектах военизированных формирований ополченцев в провинции Бабиль. Еще три человека из состава военизированных формирований получили ранения.

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