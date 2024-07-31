Макрон растранжирил бюджет Елисейского дворца

Объем затрат Елисейского дворца в прошлом году превысил пределы заложенного бюджета на фоне большого количества торжественных приемов и зарубежных поездок президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщила Счетная палата Франции, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Согласно опубликованному на сайте палаты отчету, офис Макрона потратил на 8,3 млрд евро больше того, что заложено в бюджете, а общие расходы офиса в 2023 году составили 125,5 млрд евро. Счетная палата связала эти траты с "увеличением транспортных расходов" и "высокой национальной и международной инфляцией".

"Для восстановления и поддержания финансового баланса потребуются значительные усилия", - сказано в отчете ведомства.

"Из отчета следует, что рост затрат с 2022 по 2023 год вызван поездками Макрона, на которые было потрачено в 7,4 млн евро, что на 46,3% больше, чем в предыдущем году. Количество поездок Макрона возросло до 112, при этом 69 из них осуществлялись на самолете. Французский лидер посещал Китай, Океанию, Японию для саммита "Большой семерки", Монголию и Индию для саммита "Большой двадцатки", а также Бангладеш. При этом самым дорогим стала поездка в Океанию - 3,1 млн евро, включая Новую Каледонию, Вануату, Папуа Новую Гвинею. На втором месте расходы на поездку в Африку - 1,9 млн евро. На третьем - в Китай (1,8 млн евро).

"Согласно отчету, президент Франции в 2023 году провел 171 торжественный прием в Елисейском дворце. При этом в допандемийном 2019 году их было 146. Количество гостей увеличилось на 13%, а затраты на каждого гостя - на 20,5%. ">Аудиторы выяснили, что наиболее дорогим приемом стал визит британского монарха Карла III, стоивший французскому бюджету 474 тысячи евро, далее идет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди (412 тыс. евро). В ходе визита Карла III одни затраты на кейтеринг составили 166 тысяч евро. Скатерти, салфетки и цветы обошлись в 15 000 евро.

"Также стало известно, что расходы на переговоры Макрона по телефону в прошлом году стоили бюджету 150 тысяч евро.

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