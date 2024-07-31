В Британии предрекли масштабную эскалацию после ликвидации лидера ХАМАС

Ликвидация лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ходе израильского налета рискует привести к "масштабной эскалации" и повлиять на параметры конфликта на Ближнем Востоке, который до сих пор был локализован в Газе и на ливанской границе. Как передает Day.Az, такую оценку дает журналист телеканала Sky News Джон Спаркс.

"Это масштабная эскалация. Я думаю, что это действительно меняет параметры. Война до сих пор была локализована в Газе и на ливанской границе. А теперь за последние 24 часа мы стали свидетелями нападения на двух высокопоставленных лидеров группировок, поддерживаемых Ираном", - заявил журналист.

Спаркс подчеркнул, что Хания был жестким в своих высказываниях, однако выступал в роли переговорщика по конфликту на Ближнем Востоке, которые длились несколько месяцев. Он призвал задуматься, что теперь произойдет с диалогом о прекращении огня и освобождении заложников.

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