Блинкен заявил, что США продолжат добиваться прекращения огня в Газе

США продолжат работать над достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, этот вопрос остается приоритетным. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на просьбу прокомментировать возможное влияние гибели главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на переговорный процесс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не буду спекулировать на тему того, какое влияние любое конкретное событие может оказать [на переговорный процесс], - мы этого не знаем. Но я знаю, что остается необходимость в прекращении огня и что мы продолжим работать над этим каждый день", - подчеркнул он, отвечая на вопрос студентов в ходе симпозиума в Сингапуре, организованного Школой государственной политики имени Ли Куан Ю. Блинкен несколько раз отметил важность скорейшего прекращения огня. По его словам, это отражает интересы заложников с точки зрения их скорейшего возвращения домой и интересы палестинцев, "каждый день испытывающих невероятные страдания".

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