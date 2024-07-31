В Литве объявили набор волонтеров по гражданской обороне

Отбор волонтеров по гражданской обороне, которым предстоит заниматься разъяснительной работой и обучением населения, объявило литовское отделение Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщила журналистам руководитель проектов отделения Кристина Мицкене, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При разъяснении населению действий на случай войны, техногенных аварий, природных бедствий необходимо охватить как можно более широкий круг людей. Этому будут содействовать волонтеры, отбор которых мы начинаем", - сказала она.

Согласно подготовленной программе, волонтеры будут проводить как теоретические, так и практические занятия. Они пояснят слушателям, как подготовить аварийный ранец, что в него положить, что надо обязательно взять с собой. Посоветуют, какой запас продуктов необходимо держать дома, как подготовить не только индивидуальный, но и семейный план действий.

В ходе практических занятий жители узнают, где прятаться при сигнале тревоги, где находятся ближайшие убежища системы гражданской обороны. "Главными для безопасности и выживания являются первые 72 часа ЧП, которые необходимы для прибытия помощи. На этом и будет сосредоточено внимание при общении волонтеров с населением", - отметила Мицкене.

Какую по численности команду волонтеров планируется подготовить, она не уточнила.

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