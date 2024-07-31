Литва пригрозила Венгрии организацией регионального давления из-за якобы пересмотренной Будапештом позиции по въезду в страну граждан РФ и Беларуси. Об этом заявил журналистам глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, односторонних действий Вильнюс предпринимать не намерен, но может сделать это по согласованию с другими странами региона. "Следующим шагом может быть поиск регионального решения, как мы поступали ранее", - сказал он.

Такие возможности, считает министр, есть. "Говорю чисто теоретически: это, например, прибытие людей [в страну]. Правительство имеет право по каждому случаю запросить консультацию с другими странами-членами [ЕС], то есть чтобы не было автоматического права въезда на территорию Шенгенского пространства", - объяснил он.

Как отметил Ландсбергис, до сих пор такие меры не принимались. "Потому что ни одна страна так [как Венгрия] не поступала". - сказал глава МИД.

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