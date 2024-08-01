В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Закон "О прозрачности иностранного влияния" (так называемый закон об иноагентах) вступил в силу в Грузии с 1 августа, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.

В законе прописано, что уклонение от регистрации в качестве организации, осуществляющей интересы иностранного государства, влечет за собой штраф в размере 25 тысяч лари (более $9 тыс.).

Точное количество неправительственных организаций в Грузии неизвестно, однако председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили сообщил журналистам, что их около трех тысяч, подавляющее большинство которых функционируют за счет иностранной финансовой помощи.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил журналистам, что многие неправительственные организации используют получаемые гранты на политическую деятельность, направленную против действующих властей.

Принятый парламентом закон "О прозрачности иностранного влияния" вызвал протесты грузинской оппозиции и крайне негативную реакцию со стороны США и Евросоюза, которые частично остановили финансовую помощь правительству Грузии.

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