Мадуро заявил о готовности возобновить переговоры с США

Венесуэла готова возобновить переговоры с США, которые были начаты в Катаре. Об этом заявил в среду президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции в президентском дворце Мирафлорес, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если правительство США готово уважать суверенитет Венесуэлы, прекратить угрожать Венесуэле, мы можем возобновить диалог", - заявил Мадуро и пообещал "не терять терпения из-за лжи [США] и невыполнения принятых решений". Он считает, что вне зависимости от результатов переговоров экономические отношения с США будут продолжаться.

Президент подчеркнул надежный характер инвестиций в энергетическую отрасль Венесуэлы. Он сообщил о "заключении контрактов на добычу нефти и газа с инвесторами из США, Испании, Италии, Франции и Великобритании".

Мадуро также заявил, что "уважает президента [США Джо] Байдена и поздравил его с решением снять свою кандидатуру с выборов из-за проблем со здоровьем". "Я пожелал ему долгих лет жизни и здоровья", - отметил президент.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!