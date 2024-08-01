ЕС и США провели переговоры, чтобы не допустить войны из-за убийства Хании

Европейские и американские дипломаты высокого ранга провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе после убийства в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора проводил "жизненно важные" переговоры в Тегеране, в то время как координатор Совета национальной безопасности Белого дома, отвечающий за Ближний Восток и Северную Африку, Бретт Макгурк - в Саудовской Аравии.

Как заявили газете неназванные официальные лица, дискуссии были сконцентрированы на том, чтобы уговорить Иран или не отвечать на эту атаку, в которой он винит Израиль, или ограничиться символическими действиями. "Со вчерашней ночи все оказывают давление на Тегеран с тем, чтобы он не отвечал и сдержался", - рассказал изданию западный дипломат, вовлеченный в переговорный процесс.

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