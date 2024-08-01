Минобороны Турции предостерегает о расширении войны на Ближнем Востоке

Министерство национальной обороны Турции предостерегло, что размах военных действий на Ближнем Востоке увеличится.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, об этом заявил пресс-секретарь министерства Зеки Актюрк.

По его утверждениям, это обусловлено атаками Израиля на Йемен и Ливию, что усиливает напряженность в регионе.

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