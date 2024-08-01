https://news.day.az/world/1679018.html Минобороны Турции предостерегает о расширении войны на Ближнем Востоке - ВИДЕО
Минобороны Турции предостерегает о расширении войны на Ближнем Востоке - ВИДЕО
Министерство национальной обороны Турции предостерегло, что размах военных действий на Ближнем Востоке увеличится.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, об этом заявил пресс-секретарь министерства Зеки Актюрк.
По его утверждениям, это обусловлено атаками Израиля на Йемен и Ливию, что усиливает напряженность в регионе.
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