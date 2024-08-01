США направили 12 военных кораблей на Ближний Восток на фоне напряженности в регионе

Министерство обороны США направило 12 военных кораблей на Ближний Восток, в Персидский залив и Средиземное море на фоне израильских ударов по Бейруту и Тегерану. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного чиновника ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в среду в Персидском заливе находились американский авианосец Theodore Roosevelt и шесть эсминцев. В восточную часть Средиземного моря была направлена группа из трех десантных кораблей и двух эсминцев, на борту которых находились 4 тыс. морских пехотинцев и моряков. Собеседник издания отметил, что Пентагон не стал объявлять о дополнительном развертывании вооруженных сил на фоне роста напряженности в регионе из-за гибели высокопоставленных чиновников палестинского движения ХАМАС и шиитской группировки "Хезболлах".

30 июля израильские истребители выпустили четыре ракеты по южному пригороду Дахия в Бейруте, который служит оплотом "Хезболлах". После удара военный руководитель "Хезболлах" Фуад Шокр умер в больнице. 31 июля в ХАМАС заявили, что глава политбюро движения Исмаил Хания погиб в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране. Его заместитель Муса Абу Марзук заверил, что это убийство не останется без ответа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!