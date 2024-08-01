Олимпиада-2024: Париж в центре религиозного скандала

Превратившаяся в театрализованное надругательство над христианством церемония открытия Олимпийских игр во Франции возмутила всех адекватных людей вне зависимости от вероисповедания. Но не нужно воспринимать парижский позорный шабаш как нечто экстраординарное - Запад и, в частности, Франция уже давно сошли с ума и лишились совести.

Режиссер церемонии открытия и оргкомитет пытаются вовсю оправдать постановку, которую многие назвали богохульством. Французское издание REINFORMATION.TV, отмечая что олимпийская церемония вызвала несколько споров, самым жарким из которых является картина с трансвеститами, напоминающая "Тайную вечерю", решило разобраться, говорят ли французские организаторы правду.

Издание отмечает, что конференция католических епископов осудила "сцены насмешек и издевательств над христианством", в ответ на что глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал произошедшее "выражением свободы".

"На следующий день режиссер Томас Жолли, ответственный за постановку данной сцены, отрицал, что вдохновлялся "Тайной вечерей". Многие пользователи интернета все же признали в сцене интерпретацию картины малоизвестного голландского мастера XVII века Яна ван Бейлерта "Пир богов". Полемика разгорелась быстро, и некоторые страны начали цензурировать определённые моменты церемонии. Впервые в истории Олимпийских игр стало невозможно посмотреть её в записи. France TV удалила свой твит с церемонии. Организационный комитет Олимпиады выразил сожаление, а режиссёр Томас Жолли созвал пресс-конференцию, чтобы заявить, что "Тайная вечеря" не имеет отношения к спорной сцене", - говорится в статье.

Французское издание отмечает, что прежде всего, это позднее отступление ничего не меняет.

"Если прочитать описание данной картины в музее Дижона, то оно гласит: в Голландии, в контексте протестантской реформации, заказы на религиозные картины стали редкостью. Художник нашёл хитроумный способ: он изобразил под видом мифологического эпизода "Тайную вечерю". В итоге, это и есть интерпретацией данной картины", - подчеркнуто в статье.

Кроме того, также было подмечено, что если взглянуть поближе, объяснение Жолли кажется действительно жалким.

Во-первых, потому что оно противоречит тому, что заявляли его собственный помощник и актеры. Во-вторых, потому "элементы языка", предоставленные службой коммуникаций Олимпийских игр, не придумываются в последний момент: журналистам уже несколько недель назад было запланировано говорить о "Тайной вечере".

Жеральд Дарманен высказал свое мнение, отвечая епископам, что Франция является страной с религиозной свободой, а также свободой насмешки и карикатуры.

"Искусство всегда подвергалось критике со стороны религиозных лидеров и других, но мы должны принять этот спор вокруг искусства и свободы творчества художников, иначе мы перестанем быть Францией", - заявил глава МВД.

Олимпиада-2024 запомнится не только рекордами и спортивными достижениями, но и многими скандальными моментами. Надеемся, что организаторы извлекут уроки и в будущем будут более уважительно относиться к культурным и религиозным ценностям. А нам остаётся следить за развитием событий и надеяться, что подобные инциденты больше не повторятся.