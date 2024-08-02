Экс-разведчик Израиля заявил, что Иран готов к эскалации конфликта с Израилем

На данном этапе развития отношений между Ираном и Израилем готовность Тегерана к эскалации конфликта выше, чем раньше. С такой оценкой ситуации на Ближнем Востоке выступил бывший глава аналитического отдела израильской военной разведки Йосси Купервассер. Как передает Day.Az, его слова приводит газета The Jerusalem Post.

"Готовность Ирана идти на риск и допустить эскалацию сейчас выше, чем раньше. Не только из-за последних событий, но и из-за чувства возросшей уверенности и осознания слабости Израиля, и поэтому вещи, которые в прошлом казались невозможными, теперь становятся все более и более реальными", - подчеркнул он.

По оценке издания, "Израиль находится на грани": армия, как пишет Jerusalem Post, напряжена до предела, переговоры об освобождении заложников не кончаются, а боевые действия в секторе Газа продолжаются.

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