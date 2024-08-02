Петер Сийярто назвал Хорватию ненадежной страной для транзита нефти

Хорватия не является надежной страной в плане обеспечения нефтью Венгрии и Словакии после приостановки Киевом транзита топлива из РФ. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хорватия - просто ненадежная страна для транзита. С начала [конфликта на Украине] они подняли сбор за транзит так, что он в пять раз превышает средний показатель на рынке", - написал министр в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Сийярто, Хорватия помешала венгерскому энергоконцерну MOL обеспечить "долгосрочное использование транспортных мощностей". По оценке главы МИД, "приостановка восточных поставок нефти сделает Венгрию и Словакию зависимыми от транзитного пути через Хорватию, на который нельзя полагаться".

1 августа премьер-министр Андрей Пленкович сообщил, что руководство Хорватии официально уведомило Еврокомиссию (ЕК), Венгрию и Словакию о готовности обеспечить эти две страны нефтью через Адриатический трубопровод в объеме более 14 млн тонн. Поставки предполагается вести через магистраль, соединяющую терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с территорией Венгрии.

17 июля Украина прекратила транзит нефти "Лукойла" через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения его Киевом в черный список. Поставки энергоносителя из РФ в эти страны осуществляются по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины. Будапешт и Братислава потребовали немедленного начала консультаций с Украиной при посредничестве Еврокомиссии, назвав действия Киева прямым нарушением соглашения об ассоциации с ЕС.

1 августа Еврокомиссия отказалась от проведения "срочных консультаций" по блокированию Киевом поставок нефти в Венгрию и Словакию. ЕК сослалась на "отсутствие непосредственной угрозы для энергетической безопасности Евросоюза". Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что блокирование поставок нефти в Венгрию и Словакию "соответствует интересам Еврокомиссии", фактически ужесточая дисциплину внутри ЕС в плане исполнения санкций против российской нефти.

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