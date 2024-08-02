https://news.day.az/world/1679295.html С начала Олимпиады в Париже задержаны 200 человек
С начала Олимпиады в Париже задержаны 200 человек
С начала Олимпийских игр в Париже и его окрестностях было задержано 200 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
По его словам, из 200 задержанных 180 взяты под контроль.
В регионе Иль-де-Франс на территории олимпийских объектов находятся 35 тысяч полицейских и жандармов, 18 тысяч военнослужащих и несколько тысяч сотрудников частных охранных компаний.
Отметим, что Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.
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