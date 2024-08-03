В Иране начались задержания после убийства главы ХАМАС

Десятки сотрудников сферы безопасности, а также офицеры разведки Ирана были задержаны властями страны на фоне продолжающегося расследования атаки на главу политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране. Об этом передает Day.Az со ссылкой на американскую газету The New York Times.

"Иран задержал более двух десятков человек, включая старших офицеров разведки, военных чиновников и сотрудников военного гостевого дома в Тегеране, в ответ на масштабное и унизительное нарушение безопасности", - говорится в сообщении издания.

Американская газета, называя такую реакцию властей Ирана на ликвидацию Хании "бурной", добавляет, что операция против главы политбюро ХАМАС прошла "на тщательно охраняемом объекте в столице страны".

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