В Европарламенте заявили о критической ситуации

Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон заявила о критической для Совета Евросоюза (ЕС) ситуации из-за решения ряда стран ЕС бойкотировать председательство Венгрии в Совете ЕС. Как передает Day.Az, об этом говорится в ее обращении к Совету ЕС, текст которого приводит "Лента.ру".

По ее словам, решение Европейской комиссии бойкотировать председательство Венгрии в Совете ЕС в 2024 году вызвало серьезные разногласия и дебаты среди стран - участниц ЕС. Несколько государств, включая Швецию, Латвию, Эстонию, Литву, Финляндию и Польшу, присоединились к бойкоту, а их министры отказались посещать встречи, организованные Будапештом.

"На этом фоне Европейская комиссия находится в критическом моменте. Учитывая, что председатель Совета ответственен за созыв, подготовку и руководство всеми заседаниями ЕС, предвидит ли Совет препятствия для своей работы в результате бойкота, осуществляемого Комиссией и странами-участницами?" - сказала евродепутат.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. 5 июля после визита в Киев премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В числе других тем они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, позже он также встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

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