https://news.day.az/world/1679593.html «Хезболлах» атаковало север Израиля десятками ракет
«Хезболлах» атаковало север Израиля десятками ракет
Ливанское движение "Хезболлах" устроило массированный ракетный обстрел севера Израиля с территории Ливана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Times of Israel.
По данным издания, над Галилейским полуостровом были зафиксированы многочисленные перехваты "Железного купола". В городе Кирьят-Шмоне и нескольких близлежащих населенных пунктах звучал сигнал воздушной тревоги.
Ряд СМИ пишет, что по северу Израиля было выпущено десятки ракет, другие же уточняют количество и называют цифру 50.
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