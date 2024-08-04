«Хезболлах» атаковало север Израиля десятками ракет

Ливанское движение "Хезболлах" устроило массированный ракетный обстрел севера Израиля с территории Ливана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, над Галилейским полуостровом были зафиксированы многочисленные перехваты "Железного купола". В городе Кирьят-Шмоне и нескольких близлежащих населенных пунктах звучал сигнал воздушной тревоги.

Ряд СМИ пишет, что по северу Израиля было выпущено десятки ракет, другие же уточняют количество и называют цифру 50.

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