В Британии созвали экстренное заседание комитета по ЧС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал экстренное заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям, сообщает Day.Az со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что данное решение принято на фоне массовых акций протеста против мигрантов.

Помимо министров, в заседании, на котором будут рассмотрены адекватные меры в ответ на события, примут участие также руководители правоохранительных органов.

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