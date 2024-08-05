Украина получит крупную бюджетную помощь от США

Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети Х.

По его словам, Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета такие как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальные пособия", - сообщил он.

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