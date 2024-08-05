Стало известно о контактах двух стран НАТО с командой Трампа

В материале отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как и премьер Венгрии Виктор Орбан, предпочитают Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Оба лидера надеются, что именно республиканец займет Белый дом по итогам выборов, пишут авторы.

Как следует из текста, поддержка Эрдоганом и Орбаном Трампа связана с "схожим менталитетом и мировоззрением", которые не разделяет Камала Харрис, претендующая на пост президента США от Демократической партии. В частности, ей не хватает опыта общения с "непростыми союзниками" Вашингтона в лице Венгрии и Турции, пишет Die Welt.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатом Республиканской партии на них стал экс-президент Дональд Трамп. Предполагалось, что его соперником станет действующий глава государства Джо Байден, однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру Харрис.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!