В США заявили о попытке убедить Иран отказаться от эскалации через посредников

США через посредников убеждают Иран отказаться от эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Вашингтон осуществляет "дипломатическое взаимодействие", призывая представителей третьих стран "донести до Ирана, что эскалация не отвечает его интересам" и что США "помогут Израилю в отражении" возможной атаки. "Я не буду вдаваться в подробности наших разговоров с союзниками и партнерами в регионе, ограничившись словами о том, что мы не хотим эскалации", - отметил Миллер.

"Общая позиция сводится к тому, что Иран не должен принимать дальнейшие меры", - сказал он. "Я оставляю за странами региона право самим сообщать о дипломатическом взаимодействии с Ираном, но, разумеется, один из пунктов нашего взаимодействия заключается в том, чтобы призвать страны донести до Ирана сигнал и ясно дать ему понять, что эскалация этого конфликта и очередная атака на Израиль совершенно не отвечают его интересам", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

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