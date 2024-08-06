Армия Израиля заявила о ликвидации командира элитных сил "Хезболлах"
Израильские военные сообщили о ликвидации ударом с воздуха командира элитного спецподразделения "Радван" организации "Хезболлах" на юге Ливана Али Джамаля ад-Дина Джавада.
По информации армейской пресс-службы, операция ВВС была проведена в районе населенного пункта Эбба. Устранение Джавада "значительно сужает" возможности "Хезболлах" "по осуществлению террористической деятельности на юге Ливана против севера Израиля", отметили в ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, "некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по военной структуре и террористическому объекту "Хезболлах" в районе Кфаркелы" в южной части соседней страны, добавили в пресс-службе.
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