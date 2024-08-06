По меньшей мере пять военнослужащих ВС США были ранены в результате ракетного обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Об этом со ссылкой на собственные американские и иракские источники сообщила газета Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, по базе были выпущены две ракеты. По меньшей мере один снаряд взорвался на ее территории.

Ранее портал Shafaq News со ссылкой на источник в иракской службе безопасности сообщил, что авиабаза Айн-эль-Асад на западе страны, используемая войсками международной коалиции, подверглась ракетному обстрелу.

Официальный представитель Пентагона подтвердил ТАСС факт удара по американским силам и силам коалиции на авиабазе Айн-эль-Асад.

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