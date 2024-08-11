В США раскрыли состояние ядерного арсенала страны

Ядерный арсенал США сильно устарел и нуждается в обновлении. Об этом сообщил аналитик Центра национальной безопасности Эллисон Роберт Питерс в статье для издания National Interest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, нынешнее состояние ядерного арсенала настолько плохое, что уже не вызывает страх у врагов. В то же время Россия и Китай, в отличие от США, не только сохранили свое технологическое преимущество, но и укрепили его, добавляет аналитик.

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