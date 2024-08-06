Илон Маск прокомментировал заявление британского премьера о беспорядках

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о беспорядках в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стармер заявил, что происходящее в Британии - это не протесты, а обычное насилие. Он добавил, что правительство не потерпит атак на мечети и мусульманские общины.

"Разве тебя не должны беспокоить атаки на все сообщества?" - написал Маск, под постом британского премьера в соцсети.

Массовые антиимигрантские протесты и беспорядки в Великобритании начались в конце июля после того, как в Саутпорте 17-летний подросток с ножом напал на детскую танцевальную студию в Саутпорте. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. Нападавший был задержан, ему предъявили обвинения. При этом в полиции заявили, что атака не связана с терроризмом.

После нападения распространилась неподтвержденная информация о том, что подозреваемый является беженцем. На фоне этого начались беспорядки в Саутпорте, Лондоне и других британских городах. Сторонники крайне правой организации "Английская лига защиты" (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими. Позднее массовые беспорядки стали возникать в других городах страны.

По последним данным, задержаны почти 400 человек.

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