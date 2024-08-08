Трамп договорился с телекомпаниями США о трех раундах президентских дебатов

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что договорился с американскими телекомпаниями о проведении трех раундах президентских теледебатов в сентябре.

"Я считаю, что дебаты очень важны. Мы договорились с Fox News на 4 сентября. Мы договорились с NBC на 10 сентября. Мы договорились с ABC на 25 сентября", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит в его поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп добавил, что детали и условия дебатов еще предстоит обсудить, но главы телекомпаний уже дали свое согласие на проведение встреч на их площадках.

Республиканец добавил, что вице-президент США и кандидат на президентский пост от Демократической партии Камала Харрис пока не дала своего согласия на участие. "Они могут согласиться, а могут не согласиться. Не знаю, согласятся ли они, она ведь не дала еще ни одного интервью. Она не способна давать интервью. Она просто некомпетентна", - заявил бывший американский лидер.

Трамп также сообщил, что телекомпания CBS "намерена организовать дебаты кандидатов в вице-президенты" США республиканца Джеймса Дэвида Вэнса и демократа Тима Уолца.

Ранее Трамп сказал, что предыдущая договоренность о дебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября больше не актуальна, поскольку из гонки вышел нынешний глава государства Джо Байден. Предвыборный штаб Харрис в свою очередь заявил, что Трамп должен явиться на дебаты 10 сентября.

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