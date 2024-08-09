США предупредили Иран о серьезной угрозе его экономике

США предупредили Тегеран, что в случае крупномасштабного нападения на Израиль Ирану грозит "сокрушительный удар", который негативно скажется на экономическом состоянии исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По их сведениям, Вашингтон передал это предупреждение "как напрямую, так и через посредников". Иран предостерегли, что его "экономика и стабильность нового правительства" могут пострадать.

"США ясно дали понять Ирану, что риск крупной эскалации [конфликта] будет очень высок, если он предпримет масштабные ответные действия", - сказал собеседник издания.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа. Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 человек. "Хезболлах" свою причастность к этому инциденту отрицает.

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