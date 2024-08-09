В США предупредили о нападении на Израиль

Западные политики полагают, что Израиль может подвергнуться нападению со стороны Ирана и ливанского движения "Хезболла" "в ближайшие дни".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

При этом они надеются, что "неделя лихорадочной международной дипломатии", а также "новые военные развертывания" на Ближнем Востоке позволят отсрочить и смягчить последствия атаки.

Кроме того, США предупредили Иран, что его экономику ждет сокрушительный удар в случае крупного нападения на Израиль.

Ранее стало известно, что США, Египет и Катар призвали в совместном заявлении Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС вернуться за стол переговоров.

В заявлении говорится, что обе стороны больше не могут медлить.

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