В США предупредили о нападении на Израиль
Западные политики полагают, что Израиль может подвергнуться нападению со стороны Ирана и ливанского движения "Хезболла" "в ближайшие дни".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
При этом они надеются, что "неделя лихорадочной международной дипломатии", а также "новые военные развертывания" на Ближнем Востоке позволят отсрочить и смягчить последствия атаки.
Кроме того, США предупредили Иран, что его экономику ждет сокрушительный удар в случае крупного нападения на Израиль.
Ранее стало известно, что США, Египет и Катар призвали в совместном заявлении Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС вернуться за стол переговоров.
В заявлении говорится, что обе стороны больше не могут медлить.
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