США, Британия и Австралия испытали беспилотники с интегрированным ИИ

США, Австралия и Великобритания в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS провели испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с интегрированным искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Британии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Страны AUKUS проводят испытания беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом, которые позволяют человеку-оператору находить, выводить из строя и уничтожать цели на земле", - утверждается в публикации.

По данным британского правительства, страны военного партнерства "впервые опробовали футуристическую интеграцию автономности и искусственного интеллекта". В сообщении уточняется, что ИИ в беспилотниках служит для сокращения времени, затрачиваемого на идентификацию вражеских целей. Кроме того, он снижает риск для жизни операторов дронов.

Согласно заявлению, между беспилотниками трех стран в ходе учений был осуществлен "бесшовный" и бесперебойный обмен данными.

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