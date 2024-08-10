США заявили о намерении помешать экстремистам в Израиле сорвать сделку по Газе

Вашингтонская администрация намерена не позволить экстремистам в Израиле сорвать возможное достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, американский лидер Джо Байден "не позволит экстремистам сбить все с курса, в том числе экстремистам в Израиле, выступающим со смехотворными обвинениями в отношении сделки". "Это правильная сделка в правильное время", - добавил Кирби. "Мы будем делать все возможное для ее достижения", - сказал он.

Кирби также подверг критике министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича за высказывания о сделке. На просьбу журналиста пояснить причины, по которым администрация США решила публично критиковать Смотрича, Кирби ответил: "Думаю, лучше спросить г-на Смотрича, почему после публикации совместного заявления и его поддержки не только другими лидерами, но и самим Израилем, он решил выступить с этими возмутительными и абсурдными высказываниями". Лидеры Египта, Катара и США в совместном заявлении, опубликованном в четверг, призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа в Дохе или Каире.

Смотрич ранее заявил, что заключение такой сделки означало бы капитуляцию для Израиля.

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