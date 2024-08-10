Во Франции полиция застрелила мужчину при задержании

Сотрудники французской полиции застрелили в Бордо человека, который при попытке задержания угрожал им ножом.

Инцидент произошел 9 августа в 19:25 по местному времени. 40-летний мужчина совершил кражу в супермаркете рядом со стадионом "Шабан-Дельма", который использовался для тренировок олимпийских сборных по футболу. Когда полицейские попытались его задержать, он достал нож.

Сначала патрульные выстрелили в него резиновым снарядом flash-ball, однако мужчина не остановился и продолжил движение в их сторону.

Тогда один из полицейских выстрелил в него пять раз из пистолета. Четыре пули попали в нападавшего, он умер на месте от полученных ранений.

После происшествия начато два расследования: по факту нападения на представителя власти и на предмет соразмерности действий полицейского угрозе.

Отметим, что недавно вооруженная пистолетом женщина устроила стрельбу в яслях на юге Франции, ее задержала полиция.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!