Саудовская Аравия поддержала призыв к переговорам Израиля и ХАМАС

Саудовская Аравия поддержала призыв Египта, Катара и США к возобновлению переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство иностранных дел Саудовской Аравии приветствует совместное заявление президента США Джо Байдена, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Королевство полностью поддерживает их усилия, направленные на прекращение огня и преодоление ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа", - указано в документе, опубликованном на странице ведомства в X (ранее Twitter).

В ночь на 9 июня лидеры Египта, Катара и США опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа в Дохе или Каире. Посредники также сообщили о готовности представить окончательный проект соглашения, который основан на принципах, выдвинутых президентом США и поддержанных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН.

Через час после публикации заявления посредников власти Израиля выразили готовность направить делегацию для участия в переговорах 15 августа. Движение ХАМАС о своем возможном участии в новом раунде консультаций пока официально не объявляло.

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